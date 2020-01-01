Токеномика на Telestai (TLS) Открийте ключова информация за Telestai (TLS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Telestai (TLS) Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve. Официален уебсайт: https://www.telestai.io/ Бяла книга: https://docs.telestai.io/whitepaper Купете TLS сега!

Токеномика и анализ на цената за Telestai (TLS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Telestai (TLS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 122.69K $ 122.69K $ 122.69K Общо предлагане: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Циркулиращо предлагане: $ 247.89M $ 247.89M $ 247.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 974.59K $ 974.59K $ 974.59K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00049492 $ 0.00049492 $ 0.00049492 Научете повече за цената на Telestai (TLS)

Токеномика на Telestai (TLS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Telestai (TLS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TLS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TLS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TLS, разгледайте цената в реално време на токените TLS!

Прогноза за цената за TLS Искате ли да знаете какъв път може да поеме TLS? Нашата страница за прогноза за цената TLS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TLS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!