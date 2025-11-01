Информация за цената за teleBTC (TELEBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 106,264 $ 106,264 $ 106,264 24-часов нисък $ 110,818 $ 110,818 $ 110,818 24-часов висок 24-часов нисък $ 106,264$ 106,264 $ 106,264 24-часов висок $ 110,818$ 110,818 $ 110,818 Рекорд за всички времена $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Най-ниска цена $ 0.00001207$ 0.00001207 $ 0.00001207 Промяна на цената (1ч) +0.43% Промяна на цената (1д) +3.09% Промяна на цената (7д) -0.24% Промяна на цената (7д) -0.24%

Цената в реално време за teleBTC (TELEBTC) е$110,031. През последните 24 часа TELEBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 106,264 до най-висока стойност $ 110,818, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TELEBTC е $ 129,019, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001207.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TELEBTC има промяна от +0.43% за последния час, +3.09% за 24 часа и -0.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за teleBTC (TELEBTC)

Пазарна капитализация $ 398.01K$ 398.01K $ 398.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 398.62K$ 398.62K $ 398.62K Циркулиращо предлагане 3.62 3.62 3.62 Общо предлагане 3.62760109 3.62760109 3.62760109

Текущата пазарна капитализация на teleBTC е $ 398.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TELEBTC е 3.62, като общото предлагане е 3.62760109. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 398.62K.