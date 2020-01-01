Токеномика на TeddyOnHeels (TOH) Открийте ключова информация за TeddyOnHeels (TOH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TeddyOnHeels (TOH) $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Официален уебсайт: https://teddyonheels.com/ Бяла книга: https://teddyonheels.com/ Купете TOH сега!

Токеномика и анализ на цената за TeddyOnHeels (TOH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TeddyOnHeels (TOH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 98.53K $ 98.53K $ 98.53K Общо предлагане: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M Циркулиращо предлагане: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 98.53K $ 98.53K $ 98.53K Рекорд за всички времена: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00010538 $ 0.00010538 $ 0.00010538 Научете повече за цената на TeddyOnHeels (TOH)

Токеномика на TeddyOnHeels (TOH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TeddyOnHeels (TOH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOH, разгледайте цената в реално време на токените TOH!

Прогноза за цената за TOH Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOH? Нашата страница за прогноза за цената TOH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOH сега!

