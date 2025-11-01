БорсаDEX+
Цената в реално време на Teddy the Tile Doge днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TEDDY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TEDDY в MEXC сега.

Повече за TEDDY

TEDDYценова информация

Какво представлява TEDDY

Официален уебсайт на TEDDY

Токеномика на TEDDY

TEDDY ценова прогноза

Teddy the Tile Doge Лого

Teddy the Tile Doge цена (TEDDY)

Не се намира в списъка

1 TEDDY към USD - цена в реално време:

--
----
+1.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:30 (UTC+8)

Информация за цената за Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+1.69%

-12.45%

-12.45%

Цената в реално време за Teddy the Tile Doge (TEDDY) е--. През последните 24 часа TEDDY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TEDDY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TEDDY има промяна от -0.18% за последния час, +1.69% за 24 часа и -12.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

--
----

$ 25.55K
$ 25.55K$ 25.55K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Текущата пазарна капитализация на Teddy the Tile Doge е $ 25.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TEDDY е 929.60T, като общото предлагане е 929598213267094.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.55K.

История на цените за Teddy the Tile Doge (TEDDY) USD

През днешния ден промяната в цената на Teddy the Tile Doge към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Teddy the Tile Doge към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Teddy the Tile Doge към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Teddy the Tile Doge към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.69%
30 дни$ 0-75.64%
60 дни$ 0-33.10%
90 дни$ 0--

Какво е Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Teddy the Tile Doge (TEDDY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Teddy the Tile Doge (USD)

Колко ще струва Teddy the Tile Doge (TEDDY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Teddy the Tile Doge (TEDDY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Teddy the Tile Doge.

Проверете прогнозата за цената за Teddy the Tile Doge сега!

TEDDY към местни валути

Токеномика на Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Разбирането на токеномиката на Teddy the Tile Doge (TEDDY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TEDDY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Колко струва Teddy the Tile Doge (TEDDY) днес?
Цената в реално време на TEDDY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TEDDY към USD?
Текущата цена на TEDDY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Teddy the Tile Doge?
Пазарната капитализация за TEDDY е $ 25.55K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TEDDY?
Циркулиращото предлагане на TEDDY е 929.60T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TEDDY?
TEDDY постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TEDDY?
TEDDY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на TEDDY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TEDDY е -- USD.
Ще се повиши ли TEDDY тази година?
TEDDY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TEDDY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:58:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

