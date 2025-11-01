Информация за цената за Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.18% Промяна на цената (1д) +1.69% Промяна на цената (7д) -12.45% Промяна на цената (7д) -12.45%

Цената в реално време за Teddy the Tile Doge (TEDDY) е--. През последните 24 часа TEDDY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TEDDY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TEDDY има промяна от -0.18% за последния час, +1.69% за 24 часа и -12.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Пазарна капитализация $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 25.55K$ 25.55K $ 25.55K Циркулиращо предлагане 929.60T 929.60T 929.60T Общо предлагане 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Текущата пазарна капитализация на Teddy the Tile Doge е $ 25.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TEDDY е 929.60T, като общото предлагане е 929598213267094.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.55K.