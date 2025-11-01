Информация за цената за TeamWater (WATER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) -3.91% Промяна на цената (7д) -34.46% Промяна на цената (7д) -34.46%

Цената в реално време за TeamWater (WATER) е--. През последните 24 часа WATER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WATER е $ 0.00504707, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WATER има промяна от +0.67% за последния час, -3.91% за 24 часа и -34.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TeamWater (WATER)

Пазарна капитализация $ 27.80K$ 27.80K $ 27.80K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 27.80K$ 27.80K $ 27.80K Циркулиращо предлагане 999.74M 999.74M 999.74M Общо предлагане 999,735,249.231686 999,735,249.231686 999,735,249.231686

Текущата пазарна капитализация на TeamWater е $ 27.80K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WATER е 999.74M, като общото предлагане е 999735249.231686. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 27.80K.