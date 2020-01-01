Токеномика на Team Mysten (MYSTEN) Открийте ключова информация за Team Mysten (MYSTEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Team Mysten (MYSTEN) MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. Официален уебсайт: https://www.teammysten.com/ Купете MYSTEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Team Mysten (MYSTEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Team Mysten (MYSTEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 468.57K $ 468.57K $ 468.57K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 9.53B $ 9.53B $ 9.53B FDV (оценка при пълна реализация): $ 491.49K $ 491.49K $ 491.49K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Team Mysten (MYSTEN)

Токеномика на Team Mysten (MYSTEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Team Mysten (MYSTEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYSTEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYSTEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYSTEN, разгледайте цената в реално време на токените MYSTEN!

Прогноза за цената за MYSTEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYSTEN? Нашата страница за прогноза за цената MYSTEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MYSTEN сега!

