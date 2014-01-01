Токеномика на Team Canguro (CANGURO)
Информация за Team Canguro (CANGURO)
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide.
The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community.
Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond.
The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement.
For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm.
Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘
Токеномика и анализ на цената за Team Canguro (CANGURO)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Team Canguro (CANGURO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Team Canguro (CANGURO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Team Canguro (CANGURO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой CANGURO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой CANGURO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на CANGURO, разгледайте цената в реално време на токените CANGURO!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.