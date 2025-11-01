Информация за цената за TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00002173$ 0.00002173 $ 0.00002173 Най-ниска цена $ 0.00001396$ 0.00001396 $ 0.00001396 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -8.57% Промяна на цената (7д) -8.57%

Цената в реално време за TAXY NETWORK (TAXY) е$0.00001636. През последните 24 часа TAXY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAXY е $ 0.00002173, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001396.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAXY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TAXY NETWORK (TAXY)

Пазарна капитализация $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.36K$ 16.36K $ 16.36K Циркулиращо предлагане 999.79M 999.79M 999.79M Общо предлагане 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

Текущата пазарна капитализация на TAXY NETWORK е $ 16.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAXY е 999.79M, като общото предлагане е 999790236.7610782. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.36K.