Цената в реално време на TAXY NETWORK днес е 0.00001636 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TAXY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TAXY в MEXC сега.

Повече за TAXY

TAXYценова информация

Какво представлява TAXY

Официален уебсайт на TAXY

Токеномика на TAXY

TAXY ценова прогноза

Информация за цената за TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

Цената в реално време за TAXY NETWORK (TAXY) е$0.00001636. През последните 24 часа TAXY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAXY е $ 0.00002173, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001396.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAXY има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Текущата пазарна капитализация на TAXY NETWORK е $ 16.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAXY е 999.79M, като общото предлагане е 999790236.7610782. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.36K.

История на цените за TAXY NETWORK (TAXY) USD

През днешния ден промяната в цената на TAXY NETWORK към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на TAXY NETWORK към USD беше $ -0.0000014027.
През последните 60 дни промяната в цената на TAXY NETWORK към USD беше $ -0.0000010994.
През последните 90 дни промяната в цената на TAXY NETWORK към USD беше $ +0.000001973526510848285.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000014027-8.57%
60 дни$ -0.0000010994-6.72%
90 дни$ +0.000001973526510848285+13.72%

Какво е TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

TAXY NETWORK (TAXY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за TAXY NETWORK (USD)

Колко ще струва TAXY NETWORK (TAXY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от TAXY NETWORK (TAXY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за TAXY NETWORK.

Проверете прогнозата за цената за TAXY NETWORK сега!

TAXY към местни валути

Токеномика на TAXY NETWORK (TAXY)

Разбирането на токеномиката на TAXY NETWORK (TAXY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TAXY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно TAXY NETWORK (TAXY)

Колко струва TAXY NETWORK (TAXY) днес?
Цената в реално време на TAXY в USD е 0.00001636 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TAXY към USD?
Текущата цена на TAXY към USD е $ 0.00001636. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на TAXY NETWORK?
Пазарната капитализация за TAXY е $ 16.36K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TAXY?
Циркулиращото предлагане на TAXY е 999.79M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TAXY?
TAXY постигна ATH цена от 0.00002173 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TAXY?
TAXY достигна ATL цена от 0.00001396 USD.
Какъв е обемът на търговията на TAXY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TAXY е -- USD.
Ще се повиши ли TAXY тази година?
TAXY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TAXY за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

