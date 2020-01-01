Токеномика на Taxpad (TAX) Открийте ключова информация за Taxpad (TAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Taxpad (TAX) Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Официален уебсайт: https://www.taxpad.xyz/ Бяла книга: https://docs.taxpad.xyz/ Купете TAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Taxpad (TAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Taxpad (TAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Общо предлагане: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M Циркулиращо предлагане: $ 99.94M $ 99.94M $ 99.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K Рекорд за всички времена: $ 0.01458102 $ 0.01458102 $ 0.01458102 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00030273 $ 0.00030273 $ 0.00030273 Научете повече за цената на Taxpad (TAX)

Токеномика на Taxpad (TAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Taxpad (TAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAX, разгледайте цената в реално време на токените TAX!

