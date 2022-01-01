Токеномика на Tax Income From Fees (TIFF) Открийте ключова информация за Tax Income From Fees (TIFF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tax Income From Fees (TIFF) Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions. Официален уебсайт: https://www.tiff.cash Купете TIFF сега!

Токеномика и анализ на цената за Tax Income From Fees (TIFF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tax Income From Fees (TIFF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K Общо предлагане: $ 929.43M $ 929.43M $ 929.43M Циркулиращо предлагане: $ 929.43M $ 929.43M $ 929.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.09K $ 12.09K $ 12.09K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Tax Income From Fees (TIFF)

Токеномика на Tax Income From Fees (TIFF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tax Income From Fees (TIFF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIFF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIFF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIFF, разгледайте цената в реално време на токените TIFF!

