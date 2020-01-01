Токеномика на Tate Terminal (TATE) Открийте ключова информация за Tate Terminal (TATE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tate Terminal (TATE) i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. Официален уебсайт: http://jointherealworld.com/ai

Токеномика и анализ на цената за Tate Terminal (TATE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tate Terminal (TATE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 716.29K $ 716.29K $ 716.29K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 716.29K $ 716.29K $ 716.29K Рекорд за всички времена: $ 0.03240901 $ 0.03240901 $ 0.03240901 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00071629 $ 0.00071629 $ 0.00071629 Научете повече за цената на Tate Terminal (TATE)

Токеномика на Tate Terminal (TATE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tate Terminal (TATE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TATE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TATE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TATE, разгледайте цената в реално време на токените TATE!

Прогноза за цената за TATE

