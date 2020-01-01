Токеномика на TASS HUB (TASSHUB) Открийте ключова информация за TASS HUB (TASSHUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TASS HUB (TASSHUB) TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Официален уебсайт: https://tasshub.com/ Бяла книга: https://www.tasshub.com/whitepaper Купете TASSHUB сега!

Токеномика и анализ на цената за TASS HUB (TASSHUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TASS HUB (TASSHUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Общо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Циркулиращо предлагане: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Рекорд за всички времена: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00296127 $ 0.00296127 $ 0.00296127 Текуща цена: $ 0.00399132 $ 0.00399132 $ 0.00399132 Научете повече за цената на TASS HUB (TASSHUB)

Токеномика на TASS HUB (TASSHUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TASS HUB (TASSHUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TASSHUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TASSHUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TASSHUB, разгледайте цената в реално време на токените TASSHUB!

Прогноза за цената за TASSHUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме TASSHUB? Нашата страница за прогноза за цената TASSHUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TASSHUB сега!

