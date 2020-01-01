Токеномика на Tarot V1 (TAROT) Открийте ключова информация за Tarot V1 (TAROT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tarot V1 (TAROT) Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Официален уебсайт: https://www.tarot.to Купете TAROT сега!

Токеномика и анализ на цената за Tarot V1 (TAROT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tarot V1 (TAROT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 829.05K $ 829.05K $ 829.05K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Рекорд за всички времена: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01228765 $ 0.01228765 $ 0.01228765 Научете повече за цената на Tarot V1 (TAROT)

Токеномика на Tarot V1 (TAROT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tarot V1 (TAROT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAROT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAROT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAROT, разгледайте цената в реално време на токените TAROT!

Прогноза за цената за TAROT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAROT? Нашата страница за прогноза за цената TAROT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAROT сега!

