Цената в реално време на Tardigrades Cult днес е 0.0000069 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TARD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TARD в MEXC сега.Цената в реално време на Tardigrades Cult днес е 0.0000069 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TARD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TARD в MEXC сега.

Tardigrades Cult цена (TARD)

Не се намира в списъка

1 TARD към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Tardigrades Cult (TARD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:53:34 (UTC+8)

Информация за цената за Tardigrades Cult (TARD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00016939
$ 0.00016939$ 0.00016939

$ 0.00000647
$ 0.00000647$ 0.00000647

--

--

+5.05%

+5.05%

Цената в реално време за Tardigrades Cult (TARD) е$0.0000069. През последните 24 часа TARD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TARD е $ 0.00016939, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000647.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TARD има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +5.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tardigrades Cult (TARD)

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

--
----

$ 6.86K
$ 6.86K$ 6.86K

993.38M
993.38M 993.38M

993,378,320.494602
993,378,320.494602 993,378,320.494602

Текущата пазарна капитализация на Tardigrades Cult е $ 6.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TARD е 993.38M, като общото предлагане е 993378320.494602. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.86K.

История на цените за Tardigrades Cult (TARD) USD

През днешния ден промяната в цената на Tardigrades Cult към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Tardigrades Cult към USD беше $ -0.0000009308.
През последните 60 дни промяната в цената на Tardigrades Cult към USD беше $ -0.0000004611.
През последните 90 дни промяната в цената на Tardigrades Cult към USD беше $ -0.000005418754045547573.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000009308-13.49%
60 дни$ -0.0000004611-6.68%
90 дни$ -0.000005418754045547573-43.98%

Какво е Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Tardigrades Cult (TARD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Tardigrades Cult (USD)

Колко ще струва Tardigrades Cult (TARD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tardigrades Cult (TARD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tardigrades Cult.

Проверете прогнозата за цената за Tardigrades Cult сега!

TARD към местни валути

Токеномика на Tardigrades Cult (TARD)

Разбирането на токеномиката на Tardigrades Cult (TARD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TARD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Tardigrades Cult (TARD)

Колко струва Tardigrades Cult (TARD) днес?
Цената в реално време на TARD в USD е 0.0000069 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TARD към USD?
Текущата цена на TARD към USD е $ 0.0000069. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tardigrades Cult?
Пазарната капитализация за TARD е $ 6.86K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TARD?
Циркулиращото предлагане на TARD е 993.38M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TARD?
TARD постигна ATH цена от 0.00016939 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TARD?
TARD достигна ATL цена от 0.00000647 USD.
Какъв е обемът на търговията на TARD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TARD е -- USD.
Ще се повиши ли TARD тази година?
TARD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TARD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:53:34 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.