Информация за цената за Tardigrades Cult (TARD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Най-ниска цена $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +5.05% Промяна на цената (7д) +5.05%

Цената в реално време за Tardigrades Cult (TARD) е$0.0000069. През последните 24 часа TARD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TARD е $ 0.00016939, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000647.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TARD има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +5.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tardigrades Cult (TARD)

Пазарна капитализация $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Циркулиращо предлагане 993.38M 993.38M 993.38M Общо предлагане 993,378,320.494602 993,378,320.494602 993,378,320.494602

Текущата пазарна капитализация на Tardigrades Cult е $ 6.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TARD е 993.38M, като общото предлагане е 993378320.494602. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.86K.