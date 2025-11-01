Информация за цената за Tapestry AI (TAPS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008974 $ 0.00008974 $ 0.00008974 24-часов нисък $ 0.00011494 $ 0.00011494 $ 0.00011494 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00008974$ 0.00008974 $ 0.00008974 24-часов висок $ 0.00011494$ 0.00011494 $ 0.00011494 Рекорд за всички времена $ 0.00090307$ 0.00090307 $ 0.00090307 Най-ниска цена $ 0.00007287$ 0.00007287 $ 0.00007287 Промяна на цената (1ч) -0.36% Промяна на цената (1д) +16.69% Промяна на цената (7д) +22.85% Промяна на цената (7д) +22.85%

Цената в реално време за Tapestry AI (TAPS) е$0.00010548. През последните 24 часа TAPS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008974 до най-висока стойност $ 0.00011494, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAPS е $ 0.00090307, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007287.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAPS има промяна от -0.36% за последния час, +16.69% за 24 часа и +22.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tapestry AI (TAPS)

Пазарна капитализация $ 53.01K$ 53.01K $ 53.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 105.48K$ 105.48K $ 105.48K Циркулиращо предлагане 502.55M 502.55M 502.55M Общо предлагане 999,982,081.29291 999,982,081.29291 999,982,081.29291

Текущата пазарна капитализация на Tapestry AI е $ 53.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAPS е 502.55M, като общото предлагане е 999982081.29291. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 105.48K.