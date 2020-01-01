Токеномика на TaoPad (TPAD) Открийте ключова информация за TaoPad (TPAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TaoPad (TPAD) Taopad is a cryptocurrency protocol designed to synergize with the BitTensor network's native token, $TAO. It introduces a novel rewards mechanism, leveraging a collection of miners and validator nodes to reward its holders with $wTAO (Wrapped TAO) tokens. Taopad allows users to enjoy the benefits of mined $TAO without having to invest effort in the cumbersome task of procuring and managing BitTensor network mining and validator equipment TAOPAD is intricately linked with $TAO and the BitTensor network. As a gateway into the Bittensor network from Ethereum, TaoPad enables holders of $TPAD, its token, to gain exposure to value on the Bittensor network by acting as a catalyst facilitating competitive mining and validation activities on the the Bittensor network and distributing rewards gained to holders of $TPAD. Официален уебсайт: https://www.taopad.io/ Бяла книга: https://docs.taopad.io/ Купете TPAD сега!

Токеномика и анализ на цената за TaoPad (TPAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TaoPad (TPAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 70.96K $ 70.96K $ 70.96K Рекорд за всички времена: $ 38.65 $ 38.65 $ 38.65 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02946348 $ 0.02946348 $ 0.02946348 Текуща цена: $ 0.070962 $ 0.070962 $ 0.070962 Научете повече за цената на TaoPad (TPAD)

Токеномика на TaoPad (TPAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TaoPad (TPAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TPAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TPAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TPAD, разгледайте цената в реално време на токените TPAD!

