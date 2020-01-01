Токеномика на TAOlie Coin (TAOLIE) Открийте ключова информация за TAOlie Coin (TAOLIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TAOlie Coin (TAOLIE) TAOlie is a leading DePIN player on the Solana ecosystem, offering One-Click Bittensor Mining and a Decentralized Compute Marketplace Utility. Committed to democratizing access to decentralized compute power, TAOlie enables incentivized machine learning for everyone through effortless 1-click deployment from our platform. TAOlie's Decentralized Compute Marketplace allows owners of idle GPUs to list their GPUs on TAOlie's Marketplace so they can be rented for a fee. TAOlie also provides easy deployment for GPU owners to mine Bittensor via their TAO Subnet templates. Официален уебсайт: https://taolie.ai Бяла книга: https://medium.com/@countyfi/whitepaper-joining-taolies-decentralized-compute-marketplace-as-a-gpu-provider-8bcdc5cbfa5f Купете TAOLIE сега!

Токеномика и анализ на цената за TAOlie Coin (TAOLIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TAOlie Coin (TAOLIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 594.17K $ 594.17K $ 594.17K Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 594.17K $ 594.17K $ 594.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00452943 $ 0.00452943 $ 0.00452943 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000527 $ 0.00000527 $ 0.00000527 Текуща цена: $ 0.00059425 $ 0.00059425 $ 0.00059425 Научете повече за цената на TAOlie Coin (TAOLIE)

Токеномика на TAOlie Coin (TAOLIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TAOlie Coin (TAOLIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAOLIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAOLIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAOLIE, разгледайте цената в реално време на токените TAOLIE!

Прогноза за цената за TAOLIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAOLIE? Нашата страница за прогноза за цената TAOLIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAOLIE сега!

