Информация за цената за Taoillium (SN109) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.767671 $ 0.767671 $ 0.767671 24-часов нисък $ 0.960593 $ 0.960593 $ 0.960593 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.767671$ 0.767671 $ 0.767671 24-часов висок $ 0.960593$ 0.960593 $ 0.960593 Рекорд за всички времена $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Най-ниска цена $ 0.344796$ 0.344796 $ 0.344796 Промяна на цената (1ч) +0.29% Промяна на цената (1д) +21.76% Промяна на цената (7д) +23.71% Промяна на цената (7д) +23.71%

Цената в реално време за Taoillium (SN109) е$0.934719. През последните 24 часа SN109 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.767671 до най-висока стойност $ 0.960593, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN109 е $ 1.046, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.344796.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN109 има промяна от +0.29% за последния час, +21.76% за 24 часа и +23.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Taoillium (SN109)

Пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Циркулиращо предлагане 1.30M 1.30M 1.30M Общо предлагане 1,302,782.749355449 1,302,782.749355449 1,302,782.749355449

Текущата пазарна капитализация на Taoillium е $ 1.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN109 е 1.30M, като общото предлагане е 1302782.749355449. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.22M.