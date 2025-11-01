Информация за цената за TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.22% Промяна на цената (1д) +14.50% Промяна на цената (7д) -23.40% Промяна на цената (7д) -23.40%

Цената в реално време за TAOCat by Virtuals (TAOCAT) е--. През последните 24 часа TAOCAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAOCAT е $ 0.083718, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAOCAT има промяна от +2.22% за последния час, +14.50% за 24 часа и -23.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Пазарна капитализация $ 478.66K$ 478.66K $ 478.66K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 478.66K$ 478.66K $ 478.66K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на TAOCat by Virtuals е $ 478.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAOCAT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 478.66K.