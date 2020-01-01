Токеномика на Talahon ($TALAHON) Открийте ключова информация за Talahon ($TALAHON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Talahon ($TALAHON) Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world. Официален уебсайт: https://www.talahon.wtf/ Бяла книга: https://www.talahon.wtf Купете $TALAHON сега!

Токеномика и анализ на цената за Talahon ($TALAHON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Talahon ($TALAHON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.87K $ 14.87K $ 14.87K Общо предлагане: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M Циркулиращо предлагане: $ 960.00M $ 960.00M $ 960.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.87K $ 14.87K $ 14.87K Рекорд за всички времена: $ 0.00352733 $ 0.00352733 $ 0.00352733 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Talahon ($TALAHON)

Токеномика на Talahon ($TALAHON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Talahon ($TALAHON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $TALAHON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $TALAHON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $TALAHON, разгледайте цената в реално време на токените $TALAHON!

Прогноза за цената за $TALAHON Искате ли да знаете какъв път може да поеме $TALAHON? Нашата страница за прогноза за цената $TALAHON съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $TALAHON сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!