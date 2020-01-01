Токеномика на Taitiko (TTG) Открийте ключова информация за Taitiko (TTG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Taitiko (TTG) Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it's a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Официален уебсайт: https://www.taitiko.com/

Токеномика и анализ на цената за Taitiko (TTG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Taitiko (TTG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 258.44K Общо предлагане: $ 999.95M Циркулиращо предлагане: $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 258.44K Рекорд за всички времена: $ 0.00716186 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00025845

Токеномика на Taitiko (TTG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Taitiko (TTG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TTG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TTG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TTG, разгледайте цената в реално време на токените TTG!

