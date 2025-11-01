Информация за цената за Tairon (TAIRO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00550539 $ 0.00550539 $ 0.00550539 24-часов нисък $ 0.00649228 $ 0.00649228 $ 0.00649228 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00550539$ 0.00550539 $ 0.00550539 24-часов висок $ 0.00649228$ 0.00649228 $ 0.00649228 Рекорд за всички времена $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Най-ниска цена $ 0.00520896$ 0.00520896 $ 0.00520896 Промяна на цената (1ч) -1.18% Промяна на цената (1д) -8.51% Промяна на цената (7д) -39.87% Промяна на цената (7д) -39.87%

Цената в реално време за Tairon (TAIRO) е$0.0058171. През последните 24 часа TAIRO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00550539 до най-висока стойност $ 0.00649228, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TAIRO е $ 0.258846, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00520896.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TAIRO има промяна от -1.18% за последния час, -8.51% за 24 часа и -39.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tairon (TAIRO)

Пазарна капитализация $ 290.82K$ 290.82K $ 290.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 581.64K$ 581.64K $ 581.64K Циркулиращо предлагане 50.00M 50.00M 50.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Tairon е $ 290.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TAIRO е 50.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 581.64K.