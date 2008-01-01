Токеномика на TAIKI INU (TAIKI) Открийте ключова информация за TAIKI INU (TAIKI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TAIKI INU (TAIKI) $TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community. Официален уебсайт: https://taikiinu.io/ Купете TAIKI сега!

Токеномика и анализ на цената за TAIKI INU (TAIKI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TAIKI INU (TAIKI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Общо предлагане: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B Циркулиращо предлагане: $ 909.63B $ 909.63B $ 909.63B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на TAIKI INU (TAIKI)

Токеномика на TAIKI INU (TAIKI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TAIKI INU (TAIKI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAIKI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAIKI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAIKI, разгледайте цената в реално време на токените TAIKI!

Прогноза за цената за TAIKI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TAIKI? Нашата страница за прогноза за цената TAIKI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TAIKI сега!

