TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Официален уебсайт: https://taggr.network/ Бяла книга: https://taggr.network/#/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за TAGGR (TAGGR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TAGGR (TAGGR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 316.70K $ 316.70K $ 316.70K Общо предлагане: $ 319.90K $ 319.90K $ 319.90K Циркулиращо предлагане: $ 313.97K $ 313.97K $ 313.97K FDV (оценка при пълна реализация): $ 322.67K $ 322.67K $ 322.67K Рекорд за всички времена: $ 50.26 $ 50.26 $ 50.26 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.426645 $ 0.426645 $ 0.426645 Текуща цена: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Научете повече за цената на TAGGR (TAGGR)

Токеномика на TAGGR (TAGGR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TAGGR (TAGGR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TAGGR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TAGGR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TAGGR, разгледайте цената в реално време на токените TAGGR!

