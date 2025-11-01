Информация за цената за Taboshi (TABOSHI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 14.21 $ 14.21 $ 14.21 24-часов нисък $ 15.06 $ 15.06 $ 15.06 24-часов висок 24-часов нисък $ 14.21$ 14.21 $ 14.21 24-часов висок $ 15.06$ 15.06 $ 15.06 Рекорд за всички времена $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Най-ниска цена $ 12.53$ 12.53 $ 12.53 Промяна на цената (1ч) +1.47% Промяна на цената (1д) +5.13% Промяна на цената (7д) +13.22% Промяна на цената (7д) +13.22%

Цената в реално време за Taboshi (TABOSHI) е$15.08. През последните 24 часа TABOSHI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 14.21 до най-висока стойност $ 15.06, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TABOSHI е $ 47.25, а най-ниската цена за всички времена е $ 12.53.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TABOSHI има промяна от +1.47% за последния час, +5.13% за 24 часа и +13.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Taboshi (TABOSHI)

Пазарна капитализация $ 828.56K$ 828.56K $ 828.56K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.80M$ 2.80M $ 2.80M Циркулиращо предлагане 54.95K 54.95K 54.95K Общо предлагане 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Текущата пазарна капитализация на Taboshi е $ 828.56K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TABOSHI е 54.95K, като общото предлагане е 185964.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.80M.