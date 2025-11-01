Текущата пазарна капитализация на Taboo е $ 398.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на TABOO е 9.78B, като общото предлагане е 9782678080.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 398.82K.

Цената в реално време за Taboo (TABOO) е$0.00004085. През последните 24 часа TABOO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003913 до най-висока стойност $ 0.00004138, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TABOO е $ 0.063936, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003722.

История на цените за Taboo (TABOO) USD

През днешния ден промяната в цената на Taboo към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на Taboo към USD беше $ -0.0000012852.

През последните 60 дни промяната в цената на Taboo към USD беше $ +0.0000037131.

През последните 90 дни промяната в цената на Taboo към USD беше $ -0.00004305781117039726.