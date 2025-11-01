Информация за цената за syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24-часов нисък $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24-часов висок $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Рекорд за всички времена $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Най-ниска цена $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за syrupUSDT (SYRUPUSDT) е$1.099. През последните 24 часа SYRUPUSDT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.099 до най-висока стойност $ 1.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYRUPUSDT е $ 1.11, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.093.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYRUPUSDT има промяна от +0.00% за последния час, -0.02% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Пазарна капитализация $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Циркулиращо предлагане 1.26B 1.26B 1.26B Общо предлагане 1,258,205,438.753778 1,258,205,438.753778 1,258,205,438.753778

Текущата пазарна капитализация на syrupUSDT е $ 1.38B, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYRUPUSDT е 1.26B, като общото предлагане е 1258205438.753778. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.38B.