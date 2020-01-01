Токеномика на Syrax AI (SYRAX) Открийте ключова информация за Syrax AI (SYRAX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Syrax AI (SYRAX) Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Официален уебсайт: https://www.syrax.ai/ Бяла книга: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction Купете SYRAX сега!

Токеномика и анализ на цената за Syrax AI (SYRAX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Syrax AI (SYRAX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.31M $ 14.31M $ 14.31M Рекорд за всички времена: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Текуща цена: $ 0.143133 $ 0.143133 $ 0.143133 Научете повече за цената на Syrax AI (SYRAX)

Токеномика на Syrax AI (SYRAX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Syrax AI (SYRAX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SYRAX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SYRAX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYRAX, разгледайте цената в реално време на токените SYRAX!

Прогноза за цената за SYRAX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SYRAX? Нашата страница за прогноза за цената SYRAX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SYRAX сега!

