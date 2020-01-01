Токеномика на Syntor Ai (TOR) Открийте ключова информация за Syntor Ai (TOR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Syntor Ai (TOR) Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. Официален уебсайт: http://syntor.ai/ Бяла книга: http://docs.syntor.ai Купете TOR сега!

Токеномика и анализ на цената за Syntor Ai (TOR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Syntor Ai (TOR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 184.89K $ 184.89K $ 184.89K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 221.33K $ 221.33K $ 221.33K Рекорд за всички времена: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00203562 $ 0.00203562 $ 0.00203562 Текуща цена: $ 0.00221329 $ 0.00221329 $ 0.00221329 Научете повече за цената на Syntor Ai (TOR)

Токеномика на Syntor Ai (TOR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Syntor Ai (TOR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOR, разгледайте цената в реално време на токените TOR!

Прогноза за цената за TOR Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOR? Нашата страница за прогноза за цената TOR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOR сега!

