Информация за цената за Synthswap (SYNTH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.113322 $ 0.113322 $ 0.113322 24-часов нисък $ 0.114342 $ 0.114342 $ 0.114342 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.113322$ 0.113322 $ 0.113322 24-часов висок $ 0.114342$ 0.114342 $ 0.114342 Рекорд за всички времена $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Най-ниска цена $ 0.11191$ 0.11191 $ 0.11191 Промяна на цената (1ч) -0.31% Промяна на цената (1д) -0.65% Промяна на цената (7д) -2.31% Промяна на цената (7д) -2.31%

Цената в реално време за Synthswap (SYNTH) е$0.113596. През последните 24 часа SYNTH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.113322 до най-висока стойност $ 0.114342, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYNTH е $ 82.91, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.11191.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYNTH има промяна от -0.31% за последния час, -0.65% за 24 часа и -2.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Synthswap (SYNTH)

Пазарна капитализация $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Циркулиращо предлагане 220.10K 220.10K 220.10K Общо предлагане 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Текущата пазарна капитализация на Synthswap е $ 25.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYNTH е 220.10K, като общото предлагане е 220096.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 25.00K.