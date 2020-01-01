Токеномика на Synthetix USDx (USDX) Открийте ключова информация за Synthetix USDx (USDX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Synthetix USDx (USDX) Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Официален уебсайт: https://www.synthetix.io Купете USDX сега!

Токеномика и анализ на цената за Synthetix USDx (USDX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Synthetix USDx (USDX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 274.94K $ 274.94K $ 274.94K Общо предлагане: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K Циркулиращо предлагане: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K FDV (оценка при пълна реализация): $ 274.94K $ 274.94K $ 274.94K Рекорд за всички времена: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.62038 $ 0.62038 $ 0.62038 Текуща цена: $ 0.986193 $ 0.986193 $ 0.986193 Научете повече за цената на Synthetix USDx (USDX)

Токеномика на Synthetix USDx (USDX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Synthetix USDx (USDX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USDX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USDX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USDX, разгледайте цената в реално време на токените USDX!

