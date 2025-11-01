Информация за цената за Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.977311 24-часов нисък $ 0.991274 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 2.45 Най-ниска цена $ 0.429697 Промяна на цената (1ч) +0.09% Промяна на цената (1д) +0.06% Промяна на цената (7д) -0.98%

Цената в реално време за Synthetix sUSD (SUSD) е$0.984381. През последните 24 часа SUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.977311 до най-висока стойност $ 0.991274, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUSD е $ 2.45, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.429697.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUSD има промяна от +0.09% за последния час, +0.06% за 24 часа и -0.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Synthetix sUSD (SUSD)

Пазарна капитализация $ 42.99M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 42.99M Циркулиращо предлагане 43.69M Общо предлагане 43,691,341.64256437

Текущата пазарна капитализация на Synthetix sUSD е $ 42.99M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUSD е 43.69M, като общото предлагане е 43691341.64256437. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 42.99M.