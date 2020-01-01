Токеномика на Synthetify (SNY) Открийте ключова информация за Synthetify (SNY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Synthetify (SNY) "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Официален уебсайт: http://synthetify.io/ Купете SNY сега!

Токеномика и анализ на цената за Synthetify (SNY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Synthetify (SNY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.32K Общо предлагане: $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 11.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 262.25K Рекорд за всички времена: $ 7.42 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00180255 Текуща цена: $ 0.00262252

Токеномика на Synthetify (SNY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Synthetify (SNY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SNY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SNY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SNY, разгледайте цената в реално време на токените SNY!

