Информация за Synthesizer Dog (SYNDOG) $SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world. Официален уебсайт: https://www.synthesizerdog.fun/ Купете SYNDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Synthesizer Dog (SYNDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Synthesizer Dog (SYNDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 312.04K $ 312.04K $ 312.04K Общо предлагане: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M Циркулиращо предлагане: $ 959.29M $ 959.29M $ 959.29M FDV (оценка при пълна реализация): $ 312.04K $ 312.04K $ 312.04K Рекорд за всички времена: $ 0.01089851 $ 0.01089851 $ 0.01089851 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00032528 $ 0.00032528 $ 0.00032528 Научете повече за цената на Synthesizer Dog (SYNDOG)

Токеномика на Synthesizer Dog (SYNDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Synthesizer Dog (SYNDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SYNDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SYNDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYNDOG, разгледайте цената в реално време на токените SYNDOG!

