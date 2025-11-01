Информация за цената за SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +6.85% Промяна на цената (7д) +6.85%

Цената в реално време за SynthesizeAI (SYNTH) е--. През последните 24 часа SYNTH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYNTH е $ 0.00169867, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYNTH има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +6.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за SynthesizeAI (SYNTH)

Пазарна капитализация $ 68.46K$ 68.46K $ 68.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Циркулиращо предлагане 961.00M 961.00M 961.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на SynthesizeAI е $ 68.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYNTH е 961.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 71.23K.