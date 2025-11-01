Информация за цената за Syncoin (SNC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 29.6 $ 29.6 $ 29.6 24-часов нисък $ 29.88 $ 29.88 $ 29.88 24-часов висок 24-часов нисък $ 29.6$ 29.6 $ 29.6 24-часов висок $ 29.88$ 29.88 $ 29.88 Рекорд за всички времена $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Най-ниска цена $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +0.87% Промяна на цената (7д) -0.05% Промяна на цената (7д) -0.05%

Цената в реално време за Syncoin (SNC) е$29.87. През последните 24 часа SNC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 29.6 до най-висока стойност $ 29.88, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SNC е $ 31.83, а най-ниската цена за всички времена е $ 25.03.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SNC има промяна от -0.00% за последния час, +0.87% за 24 часа и -0.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Syncoin (SNC)

Пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 48.33M$ 48.33M $ 48.33M Циркулиращо предлагане 40.70K 40.70K 40.70K Общо предлагане 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Текущата пазарна капитализация на Syncoin е $ 1.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SNC е 40.70K, като общото предлагане е 1618033.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 48.33M.