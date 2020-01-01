Токеномика на Sync Network (SYNC)
Информация за Sync Network (SYNC)
Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC).
SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds).
Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market.
SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy.
-- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors.
Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC.
Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest.
Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors.
- Total supply of sync in the market.
- Duration of bond
- Total bonded amount of that liquidity pair token
Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information.
Токеномика и анализ на цената за Sync Network (SYNC)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sync Network (SYNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Sync Network (SYNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Sync Network (SYNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SYNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SYNC токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYNC, разгледайте цената в реално време на токените SYNC!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.