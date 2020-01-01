Токеномика на Synatra Staked USDC (YUSD) Открийте ключова информация за Synatra Staked USDC (YUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Synatra Staked USDC (YUSD) Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually. Официален уебсайт: https://synatra.xyz Бяла книга: https://docs.synatra.xyz Купете YUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Synatra Staked USDC (YUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Synatra Staked USDC (YUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Общо предлагане: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Циркулиращо предлагане: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Рекорд за всички времена: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 Текуща цена: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Научете повече за цената на Synatra Staked USDC (YUSD)

Токеномика на Synatra Staked USDC (YUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Synatra Staked USDC (YUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YUSD, разгледайте цената в реално време на токените YUSD!

Прогноза за цената за YUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме YUSD? Нашата страница за прогноза за цената YUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YUSD сега!

