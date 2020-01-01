Токеномика на Symbiosis (SIS) Открийте ключова информация за Symbiosis (SIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Symbiosis (SIS) Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Официален уебсайт: https://symbiosis.finance/

Токеномика и анализ на цената за Symbiosis (SIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Symbiosis (SIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Общо предлагане: $ 99.74M $ 99.74M $ 99.74M Циркулиращо предлагане: $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.45M $ 6.45M $ 6.45M Рекорд за всички времена: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Текуща цена: $ 0.064668 $ 0.064668 $ 0.064668 Научете повече за цената на Symbiosis (SIS)

Токеномика на Symbiosis (SIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Symbiosis (SIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SIS, разгледайте цената в реално време на токените SIS!

