Информация за цената за Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 105,611 $ 105,611 $ 105,611 24-часов нисък $ 110,964 $ 110,964 $ 110,964 24-часов висок 24-часов нисък $ 105,611$ 105,611 $ 105,611 24-часов висок $ 110,964$ 110,964 $ 110,964 Рекорд за всички времена $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Най-ниска цена $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Промяна на цената (1ч) +0.61% Промяна на цената (1д) +3.23% Промяна на цената (7д) -0.49% Промяна на цената (7д) -0.49%

Цената в реално време за Symbiosis SyBTC (SYBTC) е$109,838. През последните 24 часа SYBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 105,611 до най-висока стойност $ 110,964, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYBTC е $ 126,825, а най-ниската цена за всички времена е $ 74,649.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYBTC има промяна от +0.61% за последния час, +3.23% за 24 часа и -0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Пазарна капитализация $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Циркулиращо предлагане 9.51 9.51 9.51 Общо предлагане 9.50647284 9.50647284 9.50647284

Текущата пазарна капитализация на Symbiosis SyBTC е $ 1.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYBTC е 9.51, като общото предлагане е 9.50647284. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.