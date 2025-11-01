БорсаDEX+
Цената в реално време на Symbiosis SyBTC днес е 109,838 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SYBTC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SYBTC в MEXC сега.Цената в реално време на Symbiosis SyBTC днес е 109,838 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SYBTC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SYBTC в MEXC сега.

Повече за SYBTC

SYBTCценова информация

Какво представлява SYBTC

Официален уебсайт на SYBTC

Токеномика на SYBTC

SYBTC ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Symbiosis SyBTC Лого

Symbiosis SyBTC цена (SYBTC)

Не се намира в списъка

1 SYBTC към USD - цена в реално време:

$109,924
$109,924$109,924
+3.00%1D
mexc
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Ценова графика на живо
Информация за цената за Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 105,611
$ 105,611$ 105,611
24-часов нисък
$ 110,964
$ 110,964$ 110,964
24-часов висок

$ 105,611
$ 105,611$ 105,611

$ 110,964
$ 110,964$ 110,964

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

+0.61%

+3.23%

-0.49%

-0.49%

Цената в реално време за Symbiosis SyBTC (SYBTC) е$109,838. През последните 24 часа SYBTC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 105,611 до най-висока стойност $ 110,964, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SYBTC е $ 126,825, а най-ниската цена за всички времена е $ 74,649.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SYBTC има промяна от +0.61% за последния час, +3.23% за 24 часа и -0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

9.51
9.51 9.51

9.50647284
9.50647284 9.50647284

Текущата пазарна капитализация на Symbiosis SyBTC е $ 1.04M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SYBTC е 9.51, като общото предлагане е 9.50647284. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.04M.

История на цените за Symbiosis SyBTC (SYBTC) USD

През днешния ден промяната в цената на Symbiosis SyBTC към USD беше $ +3,440.99.
През последните 30 дни промяната в цената на Symbiosis SyBTC към USD беше $ -6,673.5921230000.
През последните 60 дни промяната в цената на Symbiosis SyBTC към USD беше $ +725.4690062000.
През последните 90 дни промяната в цената на Symbiosis SyBTC към USD беше $ -2,692.96510220006.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +3,440.99+3.23%
30 дни$ -6,673.5921230000-6.07%
60 дни$ +725.4690062000+0.66%
90 дни$ -2,692.96510220006-2.39%

Какво е Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Symbiosis SyBTC (USD)

Колко ще струва Symbiosis SyBTC (SYBTC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Symbiosis SyBTC (SYBTC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Symbiosis SyBTC.

Проверете прогнозата за цената за Symbiosis SyBTC сега!

SYBTC към местни валути

Токеномика на Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Разбирането на токеномиката на Symbiosis SyBTC (SYBTC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SYBTC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Колко струва Symbiosis SyBTC (SYBTC) днес?
Цената в реално време на SYBTC в USD е 109,838 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SYBTC към USD?
Текущата цена на SYBTC към USD е $ 109,838. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Symbiosis SyBTC?
Пазарната капитализация за SYBTC е $ 1.04M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SYBTC?
Циркулиращото предлагане на SYBTC е 9.51 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SYBTC?
SYBTC постигна ATH цена от 126,825 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SYBTC?
SYBTC достигна ATL цена от 74,649 USD.
Какъв е обемът на търговията на SYBTC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SYBTC е -- USD.
Ще се повиши ли SYBTC тази година?
SYBTC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SYBTC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

