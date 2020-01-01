Токеномика на SYLVI AGENT (SYLVIAI)
Информация за SYLVI AGENT (SYLVIAI)
Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''.
Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits.
Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions.
Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims.
Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends.
- Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time.
Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels).
Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system.
Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder.
Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes.
Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly.
Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers.
General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.
Токеномика и анализ на цената за SYLVI AGENT (SYLVIAI)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SYLVI AGENT (SYLVIAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на SYLVI AGENT (SYLVIAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на SYLVI AGENT (SYLVIAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой SYLVIAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой SYLVIAI токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYLVIAI, разгледайте цената в реално време на токените SYLVIAI!
Прогноза за цената за SYLVIAI
Искате ли да знаете какъв път може да поеме SYLVIAI? Нашата страница за прогноза за цената SYLVIAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.