Токеномика на Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Информация за Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned. Официален уебсайт: https://www.sygnum.com/ Купете FIUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 48.37M $ 48.37M $ 48.37M Общо предлагане: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K Циркулиращо предлагане: $ 4.20K $ 4.20K $ 4.20K FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.37M $ 48.37M $ 48.37M Рекорд за всички времена: $ 11,528.3 $ 11,528.3 $ 11,528.3 Най-ниска стойност за целия период: $ 11,251.76 $ 11,251.76 $ 11,251.76 Текуща цена: $ 11,528.3 $ 11,528.3 $ 11,528.3 Научете повече за цената на Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Токеномика на Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FIUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FIUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FIUSD, разгледайте цената в реално време на токените FIUSD!

Прогноза за цената за FIUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме FIUSD? Нашата страница за прогноза за цената FIUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FIUSD сега!

