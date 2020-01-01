Токеномика на SyBTC (SYBTC) Открийте ключова информация за SyBTC (SYBTC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SyBTC (SYBTC) Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. Официален уебсайт: https://symbiosis.finance/ Купете SYBTC сега!

Токеномика и анализ на цената за SyBTC (SYBTC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SyBTC (SYBTC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 754.27K $ 754.27K $ 754.27K Общо предлагане: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 Циркулиращо предлагане: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 FDV (оценка при пълна реализация): $ 754.27K $ 754.27K $ 754.27K Рекорд за всички времена: $ 122,915 $ 122,915 $ 122,915 Най-ниска стойност за целия период: $ 74,649 $ 74,649 $ 74,649 Текуща цена: $ 116,547 $ 116,547 $ 116,547 Научете повече за цената на SyBTC (SYBTC)

Токеномика на SyBTC (SYBTC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SyBTC (SYBTC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SYBTC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SYBTC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SYBTC, разгледайте цената в реално време на токените SYBTC!

Прогноза за цената за SYBTC Искате ли да знаете какъв път може да поеме SYBTC? Нашата страница за прогноза за цената SYBTC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SYBTC сега!

