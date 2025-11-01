Информация за цената за Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0021127 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.40% Промяна на цената (1д) +5.83% Промяна на цената (7д) -10.98%

Цената в реално време за Swole Chad Doge (SWOGE) е--. През последните 24 часа SWOGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SWOGE е $ 0.0021127, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SWOGE има промяна от -0.40% за последния час, +5.83% за 24 часа и -10.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Swole Chad Doge (SWOGE)

Пазарна капитализация $ 147.33K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 147.33K Циркулиращо предлагане 999.71M Общо предлагане 999,714,632.802721

Текущата пазарна капитализация на Swole Chad Doge е $ 147.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SWOGE е 999.71M, като общото предлагане е 999714632.802721. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 147.33K.