Токеномика на SwissBorg (BORG) Открийте ключова информация за SwissBorg (BORG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SwissBorg (BORG) What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF). Официален уебсайт: https://swissborg.com/en/ Бяла книга: https://docs.swissborg.com/whitepaper/whitepaper Купете BORG сега!

Токеномика и анализ на цената за SwissBorg (BORG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SwissBorg (BORG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 251.70M $ 251.70M $ 251.70M Общо предлагане: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M Циркулиращо предлагане: $ 982.60M $ 982.60M $ 982.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 251.70M $ 251.70M $ 251.70M Рекорд за всички времена: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00502687 $ 0.00502687 $ 0.00502687 Текуща цена: $ 0.256885 $ 0.256885 $ 0.256885 Научете повече за цената на SwissBorg (BORG)

Токеномика на SwissBorg (BORG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SwissBorg (BORG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BORG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BORG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BORG, разгледайте цената в реално време на токените BORG!

Прогноза за цената за BORG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BORG? Нашата страница за прогноза за цената BORG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BORG сега!

