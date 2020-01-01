Токеномика на SwiftCash (SWIFT) Открийте ключова информация за SwiftCash (SWIFT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за SwiftCash (SWIFT) SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. Официален уебсайт: https://swiftcash.cc Бяла книга: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf Купете SWIFT сега!

Токеномика и анализ на цената за SwiftCash (SWIFT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за SwiftCash (SWIFT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 218.62K $ 218.62K $ 218.62K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 285.82M $ 285.82M $ 285.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Рекорд за всички времена: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001567 $ 0.00001567 $ 0.00001567 Текуща цена: $ 0.00076365 $ 0.00076365 $ 0.00076365 Научете повече за цената на SwiftCash (SWIFT)

Токеномика на SwiftCash (SWIFT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на SwiftCash (SWIFT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWIFT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWIFT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWIFT, разгледайте цената в реално време на токените SWIFT!

Прогноза за цената за SWIFT Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWIFT? Нашата страница за прогноза за цената SWIFT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWIFT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!