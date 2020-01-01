Токеномика на Swerve (SWRV) Открийте ключова информация за Swerve (SWRV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Swerve (SWRV) SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. Официален уебсайт: https://swerve.fi/ Купете SWRV сега!

Токеномика и анализ на цената за Swerve (SWRV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Swerve (SWRV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 89.23K $ 89.23K $ 89.23K Общо предлагане: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M Циркулиращо предлагане: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 102.29K $ 102.29K $ 102.29K Рекорд за всички времена: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00329114 $ 0.00329114 $ 0.00329114 Текуща цена: $ 0.00481926 $ 0.00481926 $ 0.00481926 Научете повече за цената на Swerve (SWRV)

Токеномика на Swerve (SWRV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Swerve (SWRV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWRV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWRV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWRV, разгледайте цената в реално време на токените SWRV!

Прогноза за цената за SWRV Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWRV? Нашата страница за прогноза за цената SWRV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWRV сега!

