What is the project about?
This is a community-driven initiative focused on exploring the potential of memecoin. The project is led by a group of key opinion leaders (KOLs) from the Solana ecosystem who have designed a memecoin brand that incorporates safety features and intellectual property (IP) scope.
The team behind this project has a successful track record in various business ventures within Web3. They plan to leverage their existing network and resources to create a unique memecoin experience. The aim is to showcase the possibilities of memecoin and demonstrate its potential as a community-centric movement.
In essence, this project represents a hybrid of meme culture and safety measures, with an emphasis on IP leverage. The team's focus is on creating something that is truly one-of-a-kind.
What makes your project unique?
As the team have a small portfolio of highly successful business’ within Web3, there’s an opportunity to leverage our existing network & resource to create something 1 of a kind.
We are also publicly doxxed, which is rare for a memecoin. We are fully committed on working on this project to continue to push it forward.
History of your project.
Launched 09/05/2023, hit 1600 holders, over 2.8 million trading volume - all within less than 24 hours of launching.
What’s next for your project?
To be listed on CG, build up more holders, increase the MC and price per token and then list onto a CEX.
What can your token be used for?
To buy / sell on the market
Разбирането на токеномиката на SWEETS ($SWTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $SWTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $SWTS токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $SWTS, разгледайте цената в реално време на токените $SWTS!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.