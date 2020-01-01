Токеномика на Sway Social (SWAY) Открийте ключова информация за Sway Social (SWAY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Sway Social (SWAY) Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Официален уебсайт: https://clout.art/ Купете SWAY сега!

Токеномика и анализ на цената за Sway Social (SWAY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sway Social (SWAY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 52.45K $ 52.45K $ 52.45K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 49.46M $ 49.46M $ 49.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 106.03K $ 106.03K $ 106.03K Рекорд за всички времена: $ 0.258453 $ 0.258453 $ 0.258453 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0010603 $ 0.0010603 $ 0.0010603 Научете повече за цената на Sway Social (SWAY)

Токеномика на Sway Social (SWAY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sway Social (SWAY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SWAY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SWAY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SWAY, разгледайте цената в реално време на токените SWAY!

Прогноза за цената за SWAY Искате ли да знаете какъв път може да поеме SWAY? Нашата страница за прогноза за цената SWAY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SWAY сега!

