Информация за цената за Swash (SWASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00180827 $ 0.00180827 $ 0.00180827 24-часов нисък $ 0.00183124 $ 0.00183124 $ 0.00183124 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00180827$ 0.00180827 $ 0.00180827 24-часов висок $ 0.00183124$ 0.00183124 $ 0.00183124 Рекорд за всички времена $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Най-ниска цена $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) -0.58% Промяна на цената (7д) -2.46% Промяна на цената (7д) -2.46%

Цената в реално време за Swash (SWASH) е$0.0018176. През последните 24 часа SWASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00180827 до най-висока стойност $ 0.00183124, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SWASH е $ 0.95025, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00161107.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SWASH има промяна от +0.02% за последния час, -0.58% за 24 часа и -2.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Swash (SWASH)

Пазарна капитализация $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Циркулиращо предлагане 994.96M 994.96M 994.96M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Swash е $ 1.80M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SWASH е 994.96M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.81M.